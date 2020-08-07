هيمن ليون في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على البرتغالي كريستيانو رونالدو ورفاقه في يوفنتوس الإيطالي (1-صفر) وحسموا المواجهة بهدف لوكا توزار، ويرغب الفريق الفرنسي في إنقاذ موسمه المحلي، حيث حلّ سابعاً في الدوري المختصر بسبب كورونا.



ويدافع ليون عن أمل ضئيل لتجنب الغياب عن البطولات الأوروبية الموسم المقبل، في سابقة لم يختبرها منذ 1997، حيث يحتاج إلى لقب صعب المنال حتى عندما يكون في أفضل أحواله، لكن التأهل إلى ربع النهائي على حساب أحد أبرز الأندية القارية، سيرضي رجال المدرب رودي غارسيا.



ولا تبدو مهمة ليون سهلة، خصوصاً وأن يوفنتوس، بطل أوروبا في 1985 و1996، عاد إلى المنافسة بشكل مكثف، حيث ضمن لقبه التاسع توالياً في الدوري المحلي، ولو من دون إقناع.



من جهته، لم يخض ليون سوى مباراة رسمية واحدة منذ توقف المنافسات في فرنسا في آذار/مارس الماضي، وقد "عانى جسدياً" خلال 120 دقيقة ضد سان جيرمان عندما خسر ركلات الترجيح بحسب غارسيا،



أما مدرب يوفنتوس ماوريتسيو سارّي فقد عبّر عن إعجابه الكبير بمستوى ليون.

