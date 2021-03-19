ليوناردو: "مباريات باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ غالباً ما تكون مثيرة" من قبل beIN SPORTS March 19, 2021 13:58 3:10 دقيقة أكد ليوناردو، المدير الرياضي لفريق باريس سان جيرمان، بأن المواجهات التي تجمع الفريق الباريسي ببايرن ميونيخ غالباً ما تكون مثيرة وذلك عقب سحب قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. مقابلات دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان بايرن ميونيخ ليوناردو -آخر الفيديوهات 1:18 دقيقة ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا مع آخر التحديثات 1:40 دقيقة راش يتحدّث عن مباراة ريال مدريد وليفربول 3:57 دقيقة إيميليو: "ليفربول قوي جداً ولكن نحن ريال مدريد" 3:10 دقيقة ليوناردو يتحدّث عن مواجهة سان جيرمان وبايرن 0:46 دقيقة مواجهات متوازنة في قرعة ربع نهائي الدوري الأوروبي 0:38 دقيقة سان جيرمان وبايرن في قمة مباريات دوري الأبطال 1:21 دقيقة سولشار: "كانت مباراة صعبة" 1:16 دقيقة إبراهيموفيتش: "قدّمنا مباراة مميزة أمام فريق جيد" 3:23 دقيقة مورينيو: "ما أشعر به يتجاوز الحزن" 2:38 دقيقة يوسف العربي: "تفاصيل صغيرة حسمت نتيجة المباراة"