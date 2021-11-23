ليل يرفع شعار الفوز أمام ريد بول سالزبورغ من قبل beIN SPORTS November 23, 2021 14:47 3:05 دقيقة يستقبل ليل الفرنسي فريق ريد بول سالزبورغ النمساويّ صاحبَ الصّدارة وذلك في مباراة مفتوحة على جميع الاحتمالات، بشعار الفوز للإبقاء على حظوظه كاملة ً للتأهّل إلى الدّور المقبل. تقارير إخبارية دوري أبطال أوروبا ليل ريد بول سالزبورغ -آخر الفيديوهات 3:29 دقيقة مباراة برشلونة وبنفيكا - التغطية الخاصة 0:59 دقيقة تشافي ينفي رغبة برشلونة في التعاقد مع بونجاح 2:05 دقيقة أجمل اللقطات من مباريات الثلاثاء في الـ"NBA" 3:05 دقيقة ليل يرفع شعار الفوز أمام ريد بول سالزبورغ 3:07 دقيقة يونايتد يسعى للخروج من أزمته على حساب فياريال 0:57 دقيقة جارديم يسعى لإسعاد جماهير الهلال 1:03 دقيقة نهائي مرتقب بين الهلال وبوهانغ في استاد الملك فهد 3:29 دقيقة تشافي أمام أول امتحان جدي في مهمته الإنقاذية 2:59 دقيقة مواجهة محتدمة بين تشيلسي ويوفنتوس على الصدارة 0:37 دقيقة راموس ضمن قائمة باريس سان جيرمان للمرة الأولى