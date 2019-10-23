وسجل الروسي دينيس تشيريشيف هدف التقدم في الدقيقة 63، من تسديدة أرضية في الزاوية اليمنى من المرمى بعد عرضية من الفرنسي كيفين غاميرو.

ولعب الفريق الإسباني بعشرة لاعبي بدءاً من الدقيقة 85، بعدما نال الفرنسي مختار دياكابي انذارين في غضون ثلاث دقائق (82 و85).

وأضاف عليها الحكم الألماني دنيز ايتيكين 9 دقائق على الوقت الأصلي للشوط الثاني، وهو ما سمح لأصحاب الأرض تسجيل هدف التعادل عبر البديل جوناثان ايكوني (90+5) الذي استلم الكرة وتخطى المدافعين ولعبها قوية في سقف المرمى.

وفي المجموعة ذاتها فاز تشيلسي الإنكليزي خارج أرضه في وقت سابق على مضيفه أياكس أمستردام الهولندي ورفع تشيلسي رصيده إلى 6 نقاط بالتساوي مع أياكس مع أفضلية للفريق الهولندي بفارق الأهداف، وأصبح رصيد فالنسيا 4 نقاط في المركز الثالث، ونجح الفريق الفرنسي بحصد أولى نقاطه وما زال أخيراً.