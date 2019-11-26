وسجل لاعب لوكوموتيف ريفات زيمالتدينوف خطأ في مرمى فريقه الهدف الأول للضيف الألماني 11، وسفين بيندر 54.

وأنعش باير ليفركوزن آماله في خطف البطاقة الثانية عن المجموعة الرابعة بفوزه الثاني على التوالي بعد ثلاث هزائم متتالية فانتزع المركز الثالث من لوكوموتيف موسكو بعدما رفع رصيده إلى ست نقاط

وضرب باير ليفركوزن عصفورين بحجر واحد فأحيا آماله في المنافسة على البطاقة الثانية المؤهلة للدور الثاني للمسابقة القارية العريقة، ووضع مصيره بين يديه بخصوص البطاقة المؤهلة لاستكمال المشوار القاري في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" والتي يضمنها أصحاب المراكز الثلاثة في دور المجموعات.

ويخوض باير ليفركوزن مباراته الاخيرة في دور المجموعات في 11 كانون الأول/ديسمبر المقبل عندما يستضيف يوفنتوس، فيما يحل لوكوموتيف موسكو ضيفا على أتلتيكو مدريد في اليوم ذاته.