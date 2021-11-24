

ورفع ليفربول رصيده إلى 15 نقطة في الصدارة، فيما تجمّد رصيد بورتو عند 5 نقاط في المركز الثاني، متقدماً بفارق نقطة عن ميلان الثالث وأتلتيكو مدريد الرابع.

وتأجل الحسم على البطاقة الثانية إلى الجولة الأخيرة التي ستشهد استقبال بورتو لغريمه أتلتيكو، وميلان لمنافسه ليفربول.

وكان ليفربول ضمن تأهله إلى الدور ثمن النهائي في الجولة السابقة، في حين كان سيحذو بورتو حذوه لو فاز على الـ"ريدز" وخسر أتلتيكو مدريد أمام ميلان.

وخاض رجال المدرب الألماني يورغن كلوب اللقاء القاري منتشين من فوزهم الكبير على أرسنال 4-صفر في الدوري الإنكليزي الممتاز.

وانتظر الـ"ريدز" الشوط الثاني لتسجيل هدفي اللقاء، عبر الإسباني تياغو ألكانتارا (52)، قبل أن يضيف المصري محمد صلاح الثاني (70).

وفي المباراة الثانية على ملعب واندا ميتروبوليتانو، غنم ميلان النقاط الثلاث من مباراته أمام مضيفه أتلتيكو مدريد (1-0).

وسجل البرازيلي جونيور ميسياس هدف المباراة الوحيد لميلان في الدقيقة 87.





