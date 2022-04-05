وضع ليفربول قدمًا في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعودته بفوز صريح من معقل بنفيكا بثلاثة أهداف لواحد في ذهاب الدور ربع النهائي من المسابقة القارية الثلاثاء.

وبادر فريق "الريدز" بافتتاح النتيجة عبر مدافعه الفرنسي إبراهيما كوناتي (17).

وضاعف المهاجم السنغالي ساديو مانيه النتيجة للضيوف في الدقيقة 34.

وتمكّن الأوروغواياني داروين نونيز من تذليل الفارق لأصحاب الأرض في الدقيقة 49.

وقبل نهاية الوقت الأصلي بثلاث دقائق زاد الكولومبي لويس دياز من متاعب بنفيكا بتوقيعه للهدف الثالث لمصلحة ليفربول (87).

وتُجرى مباراة العودة على ملعب "أنفيلد" الأربعاء المقبل.