وبادر النجم المصري محمد صلاح بافتتاح التسجيل للريدز في الدقيقة 17.

إلاّ أنّ الغاني محمد قدوس أدرك التعادل للضيوف في الدقيقة 27.

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة تمكّن الكاميروني جويل ماتيب من توقيع هدف الفوز لأصحاب الأرض (89).

وبهذا الانتصار رفع ليفربول رصيده إلى 3 نقاط بالتساوي مع آياكس.

وتمّ تأجيل مواجهة رينجرز الاسكتلندي الباحث عن أولى نقاطه ونابولي الإيطالي (3 نقاط) التي كانت مقررة الثلاثاء بيوم واحد لتقام الأربعاء.

وجاء التأجيل لأسباب أمنية حيث ستقام في توقيت المباراة، بعض الفعاليات المتعلقة بوفاة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا السابقة.