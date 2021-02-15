فريق المدرب يورغن كلوب الذي يعاني من غيابات وازنة في صفوفه، وخاصة ً في خط الظهر، يأمل أن يترك خلفه نتائجه السلبية محليا والتي أضعفت حظوظه في الحفاظ على لقب الدوري الإنكليزي الممتاز حيث سيبحث الفريق عن العودة بنتيجة إيجابية قبل استقبال الفريق الألماني بأنفيلد.

