

نسي ليفربول الإنكليزي معاناته المحلية وجدّد فوزه على "ضيفه" لايبزيغ الألماني 2-صفر في إياب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأربعاء على ملعب "بوشكاش أرينا" بالعاصمة المجرية بودابست ليعبر إلى ربع النهائي.

ومنح المصري محمد صلاح (70) والسنغالي ساديو مانيه (74) التأهل للفريق الأحمر بعد أن سجلا أيضًا هدفي الفوز بالنتيجة ذاتها في لقاء الذهاب.

ودخل بطل إنكلترا إلى المباراة متطلعًا لوضع الانتكاسة المحلية خلفه بعد سقوطه في ست مباريات متتالية على أرضه في الدوري ما وضعه في المركز الثامن.

وتجدد اللقاء بين ليفربول و"ضيفه" لايبزيغ مرة أخرى في بودابست بسبب قيود السفر المفروضة من البلدين لاحتواء فيروس كورونا وسلالاته.

وكان لايبزيغ الذي بلغ نصف نهائي الموسم الماضي قبل أن يخرج أمام باريس سان جيرمان الفرنسي يمني النفس أن يحقق "ريمونتادا" أمام بطل القارة ست مرات، آخرها عام 2019، إلا أن مشواره انتهى باكرًا نسبيًا ليصب تركيزه على المنافسات المحلية.

ويتخلف فريق المدرب يوليان ناغسلمان بفارق نقطتين فقط عن بايرن ميونيخ حامل اللقب في المواسم الثمانية الماضية في البوندسليغا ما يعزز آماله بلقب أول في تاريخه القصير، كما بلغ نصف نهائي مسابقة الكأس المحلية.

صلاح ومانيه مجددًا

وأجرى المدرب الألماني يورغن كلوب خمسة تغييرات على التشكيلة الأساسية التي بدأت المباراة في الخسارة بهدف نظيف أمام فولهام على ملعب "أنفيلد" الأحد، حيث عاد الظهير الأيمن ترنت ألكسندر-أرنولد، المدافع التركي أوزان كاباك المعار من شالكه الألماني، لاعب الوسط الإسباني تياغو ألكانتارا، البرازيلي فابينيو الذي دخل من دكة البدلاء أمام فولهام بعد عودته من الإصابة ومانيه.

فيما استمر غياب البرازيلي روبرتو فيرمينو للمباراة الثانية عن ثلاثي المقدمة في ليفربول بسبب الإصابة حيث حل مكانه مجددًا البرتغالي ديوغو جوتا العائد الأحد من الإصابة.

أما أبرز الغائبين في صفوف لايبزيغ كان الظهير-الجناح الأيسر الإسباني أنخيلينيو بسبب الإصابة.

وجاء التهديد الأول في المباراة من الفريق الألماني بعد أن وصلت الكرة إلى الدنماركي يوسف بولسن داخل المنطقة بعد هجمة مرتدة، فانزلق لكنه نجح في تمريرها إلى الإسباني داني أولمو الذي سدد على المرمى أبعدها الحارس البرازيلي أليسون بيكر (10).

وأنقذ الحارس المجري بيتر غولاتشي فرصة محققة لليفربول بتصدٍ رائع لرأسية جوتا إثر ركنية نفذها ألكسندر-أرنولد (19).

وأتيحت فرصة أخرى لليفربول عندما مرر ألكانتارا كرة جميلة خلف المدافعين نحو صلاح على مشارف المنطقة أبعدها مرة أخرى غولاتشي المتألق لتتهيأ أمام مانيه الذي حاول متابعتها رأسية أبعدها الدفاع (24).

وأتت أخطر فرصة للايبزيغ عبر تسديدة زاحفة من السويدي إيميل فورسبيرغ بتسديدة زاحفة بيسراه من داخل المنطقة مرت على بعد سنتمرات من القائم (32).

وواصل جوتا مسلسل إهدار الفرص عندما انفرد مرة أخرى بالحارس على مشارف المنطقة وسدد كرة تصدى لها غولاتشي مرة أخرى (41).

وعاند الحظ مجددًا البرتغالي عندما وصلت الكرة إلى صلاح داخل المنطقة، أبعدها من أمامه المدافع الفرنسي دايو أوباميكانو الذي سينتقل إلى بايرن الموسم المقبل، لتتهيأ أمام جوتا إلا أنه سدد بمحاذاة القائم (45+1).

ولم تشهد انطلاقة الشوط الثاني فرصا محققة، إذ انتظر لايبزيغ حتى الدقيقة 64 ليهدد عبر الكوري الجنوبي هي-تشان هوانغ، بديل بولسن، إلا أن تسديدته البعيدة المدى بيسراه علت العارضة.

واصل "الضيوف" ضغطهم ونابت العارضة عن أليسون بإبعاد رأسية البديل الآخر النرويجي ألكسندر سورلوث إثر عرضية عن الجهة اليسرى من هوانغ (65).

وافتتح ليفربول التسجيل بعد هجمة مرتدة وصلت على إثرها الكرة إلى جوتا ومنه إلى صلاح على مشارف المنطقة قبل أن يتوغل الدولي المصري إلى داخلها ويسدد كرة زاحفة بيسراه على يسار غولاتشي (70).

ولم يتأخر مانيه في مضاعفة النتيجة بعد عرضية من الجهة اليمنى من البلجيكي ديفوك أوريجي، بديل جوتا، تابعها السنغالي على باب المرمى في الشباك (74).