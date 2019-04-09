متابعة: مازن الريس

حقق ليفربول الإنكليزي انتصاراً مهماً على ضيفه بورتو البرتغالي 2-0 يوم الثلاثاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ومع أنّ المالي ماريغا كان البادئ بالتهديد مع الدقيقة الثانية إلا أنّ الغيني نابي كيتا منح ليفربول الأفضلية بتسديدة من حافة منطقة الجزاء ارتطمت بالدفاع وتحولت للمرمى (5).

وسنحت لليفربول عدة فرص لتعزيز النتيجة أخطرها من المصري محمد صلاح (22) قبل أن يأتي هدف التعزيز من البرازيلي فيرمينيو (26).

وتحكم ليفربول بالمباراة بالمجمل كما أراد وأتيحت له أكثر من فرصة للتسجيل لكن الحظ العاثر وقف في وجه نجومه لتعزيز نتيجة الفوز.

وتقام مباراة العودة يوم الأربعاء المقبل علماً أنّ بورتو يحتاج للفوز بذات النتيجة ليجرها للتمديد أو الفوز بفارق أكثر من هدفين لضمان التأهل.



ليفربول وبورتو - التغطية الخاصة

الحذر يطغى على الدقائق المتبقية وليفربول يحسم المواجهة بثنائية.

(84) تقنية الفيديو تثبت براءة صلاح من التدخل العنيف.

(78) ماريغا ينهي صمت الأداء الحذر في آخر ربع ساعة ويسدد كرة قوية تخطئ مرمى أليسون.

(63) محمد صلاح أبرز لاعبي فريقه في الدقائق الماضية والحظ العاثر يقف في وجه إضافته للهدف الثالث.

(52) صلاح يستلم الكرة تحت الضغط داخل منطقة الجزاء لكن الدفاع يبعد الخطر.

(48) الحكم يلغي هدفاً سجله السنغالي مانيه بسبب وجوده في موقف تسلل.

الدقائق الأخيرة من الشوط الأول يتحكم بها ليفربول كما يريد ويبقى متقدماً.

(34) فيرمينيو البعيد عن الرقابة يهدر فرصة الهدف الثالث.

ماريغا يظهر مجدداً في مناسبتين وأليسون صاحب الكلمة الأعلى مبقياً على تفوّق الريدز بثنائية.

هدف: 26 - عمل تكتيكي رائع ينهيه البرازيلي فيرمينيو بأفضل طريقة هدفاً ثانياً في مرمى بورتو.

مع انتصاف الشوط الأول صلاح يهدر فرصة هدف محقق بجانب المرمى بعد انفراده بكاسياس.

(18) أولى محاولات المصري محمد صلاح الخطيرة بعد تصويبة من حافة منطقة الجزاء يمسكها كاسياس.

- ليفربول يسيطر على مجريات اللقاء في أول ربع ساعة وبورتو متماسك بعد الهدف.

هدف: 5 - الغيني كيتا يسجل من تسديدة تخدع الإسباني كاسياس بعد ارتطامها بالدفاع.

(2) المالي ماريغا يهدد مرمى ليفربول مبكراً بتسديدة قوية بجانب مرمى البرازيلي أليسون.

انطلاق مباراة ليفربول وبورتو.

التشكيلتان الرسميتان لكل من ليفربول وبورتو