ضرب ليفربول أكثر من عصفور بحجر واحد بعد تجاوزه أياكس 1-0 يوم الثلاثاء في المرحلة الخامسة من مباريات المجموعة الرابعة.

ووقّع الواعد كورتيس جونس (19 عاماً) على هدف اللقاء الوحيد مع الدقيقة الثامنة والخمسين.

ونجح ليفربول في العودة إلى سكة الانتصارات في البطولة عقب خسارته المفاجئة في المرحلة الفائتة من ضيفه أتالانتا الإيطالي 2-0 كما ضمن التأهل وحسم صدارة المجموعة، وتجاوز مشكلة غياباته الكثيرة.

واقتنص ليفربول التأهل إلى ثمن النهائي كمتصدر بعدما رفع رصيده إلى 12 نقطة مبتعداً بفارق أربع نقاط عن أتالانتا الذي تعادل 1-1 مع ميتييلاند الدنماركي متذيل الترتيب بنقطة قبل مرحلة من نهاية دور المجموعات، فيما توقف رصيد أياكس عند سبع نقاط.