قرعة دوري أبطال أوروبا - التغطية الخاصة

وأسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا التي سحبت اليوم الإثنين ضمن الدور ثمن النهائي عن مواجهة قوية جداً بين ليفربول الإنكليزي حامل اللقب وأتلتيكو مدريد وصيف الدوري الإسباني في الموسم الفائت.

وسيلتقي ريال مدريد صاحب الرقم التاريخي بعدد مرات الفوز بالبطولة مع منافسه مانشستر سيتي الإنكليزي لتعود الذكريات للقاءات الملكي مع بيب غوارديولا مدرب برشلونة وبايرن ميونيخ السابق.



ووفقاً لقوانين قرعة دوري أبطال أوروبا فإنّ المواجهات القوية كانت متوقعة دون تحديد أطرافها قبل سحب القرعة.

ورحمت القرعة (نوعاً ما) توتنهام الإنكليزي وصيف النسخة الفائتة والذي يقوده حالياً البرتغالي جوزيه مورينو إذ سيلعب مع لايبزيغ الألماني متجنباً أبطال المجموعات أصحاب التاريخ الكبير في المسابقة.

من جهته فإن برشلونة يملك أفضلية طفيفة على حساب منافسه نابولي الإيطالي وكذلك الحال بالنسبة ليوفنتوس أمام ليون الفرنسي.

ويتطلع الكثير من عشاق المستديرة إلى مباراة باريس سان جيرمان مع بوروسيا دورتموند في ظل الكرة الهجومية الممتعة من الجانبين إضافة لذكريات الألماني توماس توخيل مدرب بطل فرنسا الحالي مع فريقه السابق دورتموند.

أما إحدى أكبر المواجهات فستكون بين بايرن ميونيخ الألماني وتشيلسي الإنكليزي في تكرار لذكريات نهائي 2012.

وتنص قوانين القرعة على عدم التقاء بطل المجموعة ووصيفه وعدم التقاء فريقين من ذات البلد في ثمن النهائي إضافة لعدم التقاء أبطال المجموعات مع بعضهم البعض أو أصحاب المركز الثاني.

وستلعب مباريات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في الثامن عشر والتاسع عشر والخامس والعشرين والسادس والعشرين من شباط/فبراير ومباريات العودة في العاشر والحادي عشر والسابع عشر والثامن عشر من أذار/مارس 2020.

قرعة دوري أبطال أوروبا - مواجهات ثمن النهائي