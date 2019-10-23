عاد ليفربول الإنكليزي حامل لقب دوري أبطال أوروبا بفوز عريض من أرض مضيه جينك البلجيكي بأربعة أهداف مقابل هدف مساء الأربعاء وذلك في إطار الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الخامسة للمسابقة الأوروبية العريقة.

افتتح حامل لقب المسابقة التسجيل باكرا في الدقيقة الثانية عن طريق اليكس اوكسلايد تشامبرلاين الذي سدد كرة زاحفة من خارج منطقة الجزاء على يمين الحارس غايتان كوكي، وضاعف تشامبرلاين النتيجة بهدف رائع من خارج المنطقة بعد تمريرة من البرازيلي روبرتو فيرمينو، وضعها الانكليزي بالجهة الخارجية لرجله اليمنى ساقطة في المرمى (57).

وسجّل السنغالي ساديو مانيه الهدف الثالث لحامل اللقب بعد تبادل مميز للكرة بين اللاعبين قبل أن تصل الى المصري محمد صلاح الذي مررها لمانيه (77).

ورد الأخير الجميل للمصري بعد عشر دقائق بعد أن مرر له كرة الى داخل المنطقة، فراوغ صلاح الكرة بطريقة رائعة بين المدافعين قبل أن ينفرد بالحارس (87).

وسجل النيجيري ستيفن اودي هدف الشرف لأصحاب الأرض بعد مجهود من الفنلندي ييري يورونين على الجهة اليسرى مررها إلى البديل الكونغولي ديوميرسي ندونغالا، منه إلى النيجري داخل المنطقة الذي أسكنها شباك الحارس البرازيلي اليسون بيكر (88).

وبقي ليفربول في المركز الثاني في المجموعة برصيد 6 نقاط خلف نابولي الأول الذي حقق فوزاً صعباً خارج أرضه على سالزبورغ (3-2) ورفع رصيده إلى 7 نقاط في حين تجمد رصيد سالزبورغ عند 3 نقاط في المركز الثالث أمام جينك فيتذيل المجموعة برصيد نقطة واحدة.



أحداث المباراة

نهاية المباراة بفوز كبير لليفربول بنتيجة 4-1!

د 88 - جينك يسجّل هدف الشرف عن طريق ستيفين أودي.

د 85- النجم المصري محمد صلاح يستعرض ويراوغ مدافعي جينك قبل أن ينفرد بالحارس ويضيف الهدف الرابع بمجهود فردي مميز على طريقة ليونيل ميسي!

د 80 - ديفوك أوريجي يحل بدلاً من البرازيلي فيرمينو.

د 77- تراجع كبير في أداء جينك والريدز يستغلون تراخي المدافعين ويوقومون بتبادل مميز للكرة قبل أن يختتم محمد صلاح الجملة الكروية بتمريرة على طبق من ذهب لساديو مانيه الذي أسكن الكرة في الشباك مسجلاً الهدف الثالث لحامل لقب المسابقة!

د 74- كلوب يريح هداف المباراة تشامبرلاين ويدفع بجورجينيو وينالدوم مكانه.

د 63 - مدرب ليفربول يدفع بجوزيف غوميز مكان اندرو روبيرتسون، في حين يخرج مدرب جينك فيليسي مازو، تيو بونغوندا ويدفع بديوميرسي نغوندالا مكانه.

د 57- تشامبرلاين يسجّل الهدف الثاني الشخصي له ولفريقه! هدف جميل جداً من اللاعب الإنكليزي الذي يستغل تمريرة فيرمينو الدقيقة ويصوّب بالجهة الخارجية لقدمه الكرة إلى داخل المرمى بلمحة فنية جميلة.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم فريق المدرب الألماني يورغن كلوب بهدف دون مقابل.

د 40- مرتدة من جينك والياباني جونيا ايتو المنطلق على الجناح الأيمن يعكس كرة زاحفة إلى داخل منطقة الجزاء حيث ساماتا، لكن الأخير يفشل في استغلالها مضيعاً هدفاً محققاً على فريقه.

د 26- الحكم السلوفيني سلافكو فينسيتش يعود لتقنية الفيديو المساعد (فار) ويلغي هدفاً لجينك بداعي التسلل على مبوانا ساماتا.

د 25- السنغالي ساديو ماني يهدر فرصة إضافة الهدف الثاني بعد أن سدد الكرة بين يدي الحارس اثر تلقيه كرة من لقطة فنية جميلة قام بها البرازيلي فيرمينو.

د 10- حارس ليفربول اليسون بيكر ينقذ مرماه من هدف التعادل! تمريرة بالعمق إلى النيجيري بول أونياشو الذي يتوغل داخل منطقة الجزاء ويطلق كرة قوية انبرى لها ببراعة الحارس البرازيلي.

د 2- ليفربول يفتتح التسجيل مبكراً جداً عبر اليكس أوكسليد-تشامبرلاين اثر تسديدة محكمة من خارج منطقة الجزاء خدعت حارس الفريق البلجيكي!!

ليفربول حامل اللقب يسعى للعودة بالنقاط الثلاث من بلجيكا بعد حصده ثلاث نقاط في الجولتين الأولى والثانية إذ كان خسر أمام نابولي بهدفين نظيفين وفاز بصعوبة على سالزبورغ 4-3 في الجولة السابقة.

تشكيل ليفربول

💫 TEAM NEWS 💫



How we line-up tonight 👊 #GENLIV — Liverpool FC (@LFC) October 23, 2019

تشكيل جينك

Deze mannen gaan vanavond in onze tweede thuiswedstrijd de strijd aan met Liverpool! Komaan jongens!! 💪👊💙 #krcgenk #UCL #samengenk pic.twitter.com/BqrHZS6VVB — KRC Genk (@KRCGenkofficial) October 23, 2019

شهدت المباراة قبل انطلاقها رفع يافطة "عنصرية" تجاه لاعب ليفربول البلجيكي ديفوك اوريغي وضعت في مدرجات الجماهير الزائرة، حيث أظهرت اليافطة رأس اوريغي موضوع على جسم عار الى جانب كأس دوري الابطال.

وجاء في بيان لليفربول قبل اللقاء "يستنكر نادي ليفربول اليافطة العدوانية التي وضعت في قسم المدرجات المخصص لنا قبل صافرة الانطلاق (...) الصورة تعتبر نمطية عنصرية وهذا امر غير مقبول."

وتابع البيان "عملنا سريعا على إزالة اليافطة ونعمل مع السلطات المحلية وفريق الملعب لمعرفة الفاعلين".