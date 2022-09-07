ويأتيكم اللقاء مباشرةً وحصرياً على قناة beIN SPORTS 1 PREMIUM الساعة 10 ليلاً بتوقيت مكة المكرمة.

أرقام ممهدة للقاء:

● سيلتقي نابولي وليفربول في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة في المواسم الخمسة الأخيرة. فاز النادي الإيطالي بمباراته على أرضه ضد يونايتد في كل من 2018-19 (1-0) و 2019-20 (2-0).

● فاز نابولي بخمس من مبارياته الست على أرضه في دوري أبطال أوروبا ضد الفرق الإنكليزية، وخسر 2-4 الأخرى أمام مانشستر سيتي في نوفمبر 2017. وكانت آخر مباراتين من هذا النوع من هذه المباريات هي الفوز على ليفربول (أكتوبر 2018، سبتمبر 2019).

● فاز ليفربول في كل من مبارياته الثلاث الأخيرة خارج أرضه ضد الفرق الإيطالية في المسابقات الأوروبية. لقد فازوا بثلاث زيارات فقط من أول 14 زيارة من هذا القبيل مسبقا (ت3 خ8).

● سيكون هذا هو الموسم السابع لنابولي في دوري أبطال أوروبا، والأول منذ موسم 2019-2020. خسر الأتزوري مباراة واحدة فقط من آخر 12 مباراة في دور المجموعات في المسابقات (ف5 ت6)، والخسارة الوحيدة كانت أمام ليفربول في ديسمبر 2018 (0-1).

● فاز ليفربول بجميع مبارياته الست في دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي. لم يسبق لأي فريق إنكليزي أن فاز بسبع مباريات متتالية في دور المجموعات في تاريخ المسابقة.

● فاز ليفربول بجميع مبارياته الست خارج ملعبه في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي ، حيث سجل أكثر من هدفين في كل مرة. في تاريخ المسابقة، كان هناك فريقان فقط يفوزان لفترة أطول: أياكس (سبعة في مارس 1997) وبايرن ميونيخ (سبعة في فبراير 2014).

● لم يخسر نابولي سوى مباراته الأولى في موسم دوري أبطال أوروبا في واحد من مواسمه الستة السابقة في المسابقة (ف3 ت2)، حيث خسر 1-2 أمام شاختار دونيتسك في موسم 2017-2018.

● لم يخسر ليفربول سوى مباراته الافتتاحية في موسم دوري أبطال أوروبا في واحدة من آخر 12 مباراة له في المسابقة (ف8 ت3) - ومع ذلك ، كانت هذه الهزيمة خارج ملعبه أمام نابولي في 2019-20 (0-2).

● سيكون نابولي رابع فريق تحت قيادة لوتشيانو سباليتي في دوري أبطال أوروبا، بعد روما وزينيت سان بطرسبرغ وإنتر ميلان. وسيكون خامس مدرب يتولى مسؤولية ثلاثة فرق إيطالية مختلفة على الأقل في المسابقة، بعد كارلو أنشيلوتي (بارما، يوفنتوس، ميلانو، نابولي)، ألبرتو زاكيروني (لاتسيو، إنتر ميلان)، فابيو كابيلو (ميلان، روما، يوفنتوس) وكلاوديو رانييري (يوفنتوس، روما، إنتر ميلان).

● سجل محمد صلاح سبعة أهداف في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي مع ليفربول. فقط رود فان نيستلروي مع مانشستر يونايتد في 2004-05 (ثمانية) سجل أكثر من أي وقت مضى في مجموعة واحدة لفريق إنكليزي في المسابقة. كما أن صلاح لديه 11 تمريرة حاسمة في دوري أبطال أوروبا مع الريدز، وعلى بعد تمريرة واحدة من معادلة الرقم القياسي للفريق في البطولة (12 من ستيفن جيرارد وجيمس ميلنر).

