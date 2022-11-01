و أحرز الفرعون المصري محمد صلاح الهدف الأول للـ"ريدز" في الدقيقة 85 رافعاً رصيده الى 7 أهداف في صدارة ترتيب الهدافين، قبل أن يضيف البديل الأوروغوياني داروين نونيز الهدف الثاني في الدقيقة (90+8) ليُلحق ليفربول بنابولي الخسارة الأولى بعد خمسة انتصارات متتالية في دور المجموعات.

وبهذا الفوز رفع فريق المدرب يورغن كلوب رصيده إلى 15 نقطة معادلاً رصيد نابولي الذي حافظ على صدارته لأفضلية فوزه في المواجهتين المباشرتين (فاز نابولي ذهاباً بنتيجة 4-1).

وكان نابولي وليفربول قد ضمنا مسبقاً تأهلهما إلى دور الستة عشر في البطولة الأوروبية العريقة.

وفي ظل حسم بطاقتي المجموعة، كان أياكس الهولندي يلعب في اسكتلندا من أجل التمسك بالمركز الثالث المؤهل الى "يوروبا ليغ"، وقد حسمه لصالحه بفوزه على غلاسكو رينجرز بثلاثة أهداف لستيفن بيرخويس (4) والغاني محمد قدوس (29) والبرتغالي فرانسيسكو كونسيساو (89)، مقابل هدف للإنكليزي جيمس تافيرنيير (87 من ركلة جزاء)، علماً بأن المضيف كان بحاجة الى الفوز بفارق خمسة أهداف أو أكثر لمواصلة مشواره القاري.