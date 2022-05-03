وكان ليفربول تفوق أيضاً في مباراة الذهاب 2-0.

وبدأ فريق الغواصات الصفراء المباراة بشكل مثالي بتسجيله هدفاً مبكراً عبر السنغالي بولاي ديا 3، ثم أنهى الشوط الأول بتقدم 2-0، حين أضاف الفرنسي فرانسيس كوكولين الثاني 41.

لكن ليفربول في الشوط الثاني ضرب بقوة بعد دخول الكولومبي لويس دياز الذي سجل هدف التعادل للريدز 67، بعد أن سجل البرازيلي فابينيو الهدف الأول 62.

ثم وفي الدقيقة 74 أضاف السنغالي ساديو ماني الثالث لليفربول.

وينتظر فريق المدرب الألماني يورغن كلوب الفائز في نصف النهائي الآخر بين ريال مدريد ومانشستر سيتي الأربعاء علماً أن سيتي فاز ذهاباً 4-3.

وبلغ الريدز النهائي للمرة العاشرة في تاريخه، والثالثة مع يورغن كلوب بعد 2018 و2019.

تفاصيل من المباراة:

نهاية المباراة بتكرار فوز ليفربول لكن هذه المرّة 3-2.

- د 85 تزداد متاعب فياريال بطرد لاعبه إتيان كابوي.

- د 74 السنغالي ساديو ماني يستغل خطأ جديداً لحارس فياريال ويحرز الثالث لليفربول.

- 67 دياز يسجل الهدف الثاني برأسية قريبة جداً مستغلاً كرة أرنولد المرفوعة.

- د 65 دياز يرسل كرة خطرة للغاية مرت بجانب القائم البعيد.

- هدف 62 البرازيلي فابينيو وبتمريرة حاسمة من النجم المصري محمد صلاح، يحرز الهدف الأول لليفربول بتسديدة جانبية قوية يتحمل مسؤوليتها بشكل كبيرة حارس فياريال رولي.

- د 55 أرنولد يهدد بكرة قوية تصيب عارضة فياريال.

- ليفربول مُدعماً بالكولومبي لويس دياز البديل يدخل الحصة الثانية بنوايا هجومية لإيقاف ريمونتادا أصحاب الدار.

- بداية الشوط الثاني.

أصبح إتيان كابوي ثالث لاعب فرنسي يقدم تمريرتان حاسمتان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد فيرلاند ميندي قبل أسبوع وجيروم روثن في 2004.

نهاية الشوط الأول بتقدم مبهر لفريق الغواصات الصفراء (2-0).

- د 41 هدف ثانٍ لفياريال برأسية ممتازة من الفرنسي فرانسيس كوكولين.

- بعد تسجيله الهدف في الدقيقة 2 و51 ثانية، ديا يحرز أسرع هدف في دوري أبطال أوروبا منذ هدف ليفربول بالذات ضد سيتي 2018. وهو أسرع هدف لفياريال في الأبطال.

حافظ رجال إيمري على نظافة شباكهم في خمس مباريات في آخر ثماني مباريات على أرضهم في جميع المسابقات.

- فريق الغواصات الصفراء يخوض 20 دقيقة رائعة للغاية، متماسك، هجومي ويقوم بتفعيل خطوطه الثلاثة.

- د 14 الإسباني تياغو ألكانتارا كاد أن يدرك التعادل بتسديدة قوية لامست العارضة وانتهى بها المطاف إلى ركلة مرمى.

- د 3 هدف مبكر لفياريال عن طريق السنغالي بولاي ديا من متابعة لكرة داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من الفرنسي ايتيان كابوي.

- 01 الحكم الهولندي داني ماكيلي يطلق صافرة بداية المباراة.

¡Nuestro 1️⃣1️⃣ inicial para el partidazo histórico ante el Liverpool!#UCL pic.twitter.com/mfvZtviHtr — Villarreal CF (@VillarrealCF) May 3, 2022

جوتا، ماني وصلاح يقودون هجوم الريدز 👊



إليكم اختيارات المدرب كلوب لمواجهة الليلة 📋#فياريال_ليفربول | #دوري_أبطال_أوروبا — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) May 3, 2022

أرقام:

- يسعى ليفربول للوصول إلى النهائي العاشر في هذه المسابقة، والأول منذ 2019.

- للتأهل إلى نهائي هذا الموسم، سيتعين على فياريال أن يصبح ثاني فريق فقط يقلب تأخره بهدفين في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. منافسه ليفربول هو الفريق الوحيد الذي خسر مباراة الذهاب بأكثر من هدفين ونجح في التأهل حين فاز على برشلونة 4-3 في مجموع المباراتين في 2018-19 (0-3 خارج أرضه و 4-0 على أرضه).

- خسر فياريال مباراتين من مبارياته الثلاث مع ليفربول في المسابقات الأوروبية، على الرغم من أن فوزه الوحيد على الريدز جاء في مباراته الوحيدة السابقة على أرضه، في نصف نهائي الدوري الأوروبي 2015-2016 (1-0). وأحرز الفريق هدف الفوز في الدقيقة 90 عن طريق أدريان لوبيز.

- بعد فوزه 2-0 في مباراة الذهاب على ملعب أنفيلد، قد يفوز ليفربول في مباراتي ذهاب وإياب في الأدوار الإقصائية ضد فريق إسباني في كأس أوروبا / دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية فقط - سبق له أن فعل ذلك في 2008-09 ضد ريال مدريد (1-0 خارج أرضه و 4-0 على أرضه في دور الـ16).