افتتح فريق المدرب الألماني يورغن كلوب التسجيل برأسية للفرنسي ابراهميا كوناتي في الدقيقة 21، وأدرك غونسالو راموس التعادل للضيوف في الدقيقة 32 قبل أن يضيف البرازيلي روبيرتو فيرمينو هدفين في الدقيقتين 55 و65، إلا أن بنفيكا قلّص الفارق في الدقيقة 73 عبر الأوكراني رومان ياريمتشيوك قبل أن يحرز الأوروغوياني داروين نونيز هدف التعادل لبنفيكا في الدقيقة 82 من عمر المباراة.

واستهل كلوب المواجهة بغياب العديد من نجومه، وكان صلاح ومانيه والمدافع الهولندي فيرجل فان دايك والظهيران ترنت ألكسندر-أرنولد والاسكتلندي أندرو روبرتسون من بين سبعة تغييرات قام بها كلوب على التشكيلة التي بدأت خلال الفوز الأسبوع الماضي. إذ حافظ فقط الحارس البرازيلي أليسون بيكر، كوناتيه، لاعب الوسط الغاني نابي كيتا والكولومبي لويس دياس على أماكنهم. وإلى جانب الكولومبي، بدأ البرتغالي ديوغو جوتا وفيرمينو في خط المقدمة، فيما قاد المخضرمان جوردان هندرسون وجيمس ميلنر خط الوسط.

أما من جهة الضيوف، فكان هناك تغيير واحد وهو اضطراري بعد إصابة الجناح الأيمن رافا سيلفا ليحل بدلا منه ديوغو غونزالفيش.

وسيواجه ليفربول في نصف النهائي فياريال الإسباني الذي كان أطاح يوم أمس بالعملاق البافاري بايرن ميونيخ بتعادله معه (1-1) مستفيداً من فوزه ذهاباً بهدف دون مقابل.

