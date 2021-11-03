وافتتح التسجيل للريدز ساديو ماني في الدقيقة 13 قبل أن يسجل دييجو جوتا الهدف الثاني في الدقيقة 21، فوصل فريق المدرب الألماني يورغن كلوب إلى النقطة الثانية عشرة بعد أن حقق فوزه الرابع على التوالي.

من جانبه تجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند 4 نقاط في المركز الثالث بفارق نقطة خلف بورتو الثاني والذي تعادل مع مستضيفه ميلان (1-1).

ليفربول وأتلتيكو مدريد | أبرز أحداث المباراة

الدقيقة 90 – هدوء في نسق اللعب من الفريقين، محاولات ليفربول استمرت خاصة من جانب محمد صلاح إلا أنها افتقدت للدقة، كذلك فشل أتلتيكو في استغلال اندفاع أصحاب الأرض لزيادة غلتهم من الأهداف، ولم يتمكن الفريق الإسباني من تقليص الفارق لتنتهي المباراة على وقع تقدم الريدز بهدفين دون رد.

الدقيقة 74 – لاعب وسط أتلتيكو مدريد البديل هيكتور هيريرا أهدر فرصة تضيق الفارق بعد أن سدد الكرة وهو منفرد إلى خارج الملعب.

الدقيقة 57 – "هدف ملغي لأتلتيكو مدريد" لويس سواريز قلص الفارق بإحرازه الهدف الأول لأتلتيكو إلا أن حكم اللقاء ألغاه بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو "VAR" بداعي تسلل أحد لاعبي أتلتيكو.

الدقيقة 52 – محمد صلاح انفرد من وسط الملعب وركض بأقصى سرعة قبل أن يسدد صوب المرمى إلا أن حارس أتلتيكو أوبلاك أنقذ مرماه مجدداً من استقبال الهدف الثالث.

الدقيقة 48 – "هدف ملغي لليفربول" دييغو جوتا يظهر مجدداً ويحرز ثالث أهداف أصحاب الأرض إلا أن حكم اللقاء ألغاه بعد الرجوع لتقنية الفيديو "VAR".

الدقيقة 46 - انطلاق الشوط الثاني بتغيير مبكر لليفربول بخروج ساديو ماني ودخول روبرتو فيرمينو

الدقيقة 45 + 2 - نهاية شوط المباراة الأول بتقدم مستحق وصريح لليفربول بثنائية نظيفة.

الدقيقة 42 – يان أوبلاك حارس أتلتيكو مدريد يتألق ويذود عن مرماه مرتين على التوالي حارماً ليفربول من إحراز الهدف الثالث، الأولى عن طريق محمد صلاح الذي مر بمهارة من مدافع أتلتيكو ثم سدد الكرة صاروخية أخرجها أوبلاك بصعوبة أما الثانية فكانت عندما تصدى الحارس السلوفيني لضربة رأس متقنة من دييغو جوتا.

الدقيقة 36 – الأمور تزداد سوءاً وتتعقد مع أتلتيكو مدريد عقب طرد المدافع فيليبي الذي أوقف انطلاقة ساديو ماني بعرقلته من الخلف فاستحق البطاقة الحمراء المباشرة.

الدقيقة 30 – سيطرة شبه تامه لليفربول الثلاثي ألكسندر أرنولد - صلاح – ماني، يشكل خطورة مستمرة على دفاع أتلتيكو خاصة من الجانب الأيمن الجبهة الأخطر للفريق الإنكليزي.

الدقيقة 21 – إعصار ليفربول يضرب مجدداً، ساديو ماني تخطى بسهولة ومرونة مدافع أتلتيكو ثم مررها لجوردان هيندرسون الذي سلم الكرة إلى ألكسندر أرنولد الذي منح التمريرة الحاسمة، إلى ماني فسدد الأخير الكرة بدون أي مضايقة من دفاع الفريق الإسباني في المرمى معلناُ ثاني أهداف ليفربول.

الدقيقة 13 – ليفربول كشر عن أنيابه سريعاً بعد البداية الهادئة، السر دائماً في الجبهة اليمنى، صلاح يبدأ هجمة للريدز ووصلت الكرة إلى الظهير الأيمن ترينت ألكسندر أرنولد الذي رفعها رائعة على رأس دييغو جوتا فاقض عليها الأخير برأسه محرزاً هدف التقدم لأصحاب الأرض.

الدقيقة 10 – انطلاقة قوية من الفريقين إلا أن أتلتيكو هو الأنشط والأخطر إلى الآن، نجم ليفربول وهدافه محمد صلاح يعاني من الرقابة اللصيقة ومدافع أتلتيكو ماريو هيرموسو حصل على البطاقة الصفراء الأولى في اللقاء.

الدقيقة الرابعة – أتلتيكو يستهل المحاولات الهجومية وجواو فيلكس مهاجم الفريق الإسباني يحول كرة وصلته وهو متمركز داخل منطقة الجزاء صوب المرمى من لمسة واحدة إلا أن كرته تصل سهلة إلى يد أليسون بيكر حارس ليفربول.

الدقيقة الأولى – حكم اللقاء الهولندي داني ماكيلي أطلق صافرته معلناً انطلاق المواجهة المرتقبة بين ليفربول الباحث عن تحقيق الفوز وضمان التأهل إلى الدور ثمن النهائي، وأتلتيكو مدريد الساعي إلى الثأر من خسارته في الجولة الماضية على أرضه أمام الريدز (3-2)، وانتزاع المركز الثاني في المجموعة الثانية من بورتو.