ليفربول وتوتنهام بث مباشر اليوم

موعد مباراة ليفربول وتوتنهام

البث المباشر لمباراة ليفربول وتوتنهام يوم السبت 1 يونيو/حزيران انطلاقاً من الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة (الساعة 21:00 بتوقيت مصر والساعة 20:00 بتوقيت تونس والجزائر والساعة 19:00 بتوقيت المغرب).

مباراة ليفربول وتوتنهام ستكون منقولة حصرياً على:

beIN SPORTS HD4 - beIN SPORTS HD3 - beIN SPORTS HD2 - beIN SPORTS HD1 - beIN SPORTS 4K

مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر السبت 1 يونيو 2019 نهائي دوري ابطال اوروبا beIN SPORTS HD1 beIN SPORTS HD2 beIN SPORTS HD3 beIN SPORTS HD4 4K

مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

وتوفر الخدمة مزايا عديدة وباقات رياضية وترفيهية مختلفة موجهة لكافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

للاطلاع على الباقات والمزايا العديدة والعروض الخاصة الكثيرة اضغط هنا وللاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.



أرقام قبل المواجهة