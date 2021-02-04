

وقالت متحدثة باسم وزارة الداخلية لوكالة فرانس برس إن الحظر المفروض على دخول الأراضي الألمانية من بريطانيا لا ينص على "استثناء خاص للرياضيين المحترفين" مضيفة أن الحالة "لا تفي بالمتطلبات للخروج عن القواعد".

وأفادت وكالة سيد الألمانية، أحد فروع فرانس برس، أن الناديين يبحثان عن مكان بديل لإقامة المباراة.

وكان من المتوقع أن يحل ليفربول ضيفًا على لايبزيغ في 16 الحالي على أن يقام لقاء الإياب في العاشر من آذار/مارس المقبل في ليفربول، إلا أن قيود السفر التي دخلت حيز التنفيذ مؤخرًا في ألمانيا وضعت المواجهة في مهب الريح.

إذ تحظر القواعد الجديدة، المقرر أن تستمر حتى 17 فبراير الحالي أي بعد يوم واحد من المباراة، دخول الوافدين من البلدان التي تشهد تفشيًا واسعًا لنسخ فيروس كورونا المتحورة التي تعتبر أكثر عدوى ومنها بريطانيا.

على الرغم من وجود بعض الاستثناءات للعاملين في المجال الطبي وغيرهم في المهن الرئيسية، إلا أن وزارة الداخلية كررت أنها "لا تتضمن أحكامًا خاصة للرياضيين المحترفين".

وفقًا لوسائل الإعلام الألمانية، فإن لوائح الاتحاد الأوروبي تنص على ضرورة أن يجد لايبزيغ طريقة لاستضافة المباراة أو خطر هزمه بنتيجة 3-صفر.

تشمل الحلول المحتملة لعب المباراة على أرض محايدة خارج ألمانيا، أو تبديل المواجهتين بحيث تكون مباراة الذهاب في ليفربول.