ليفربول الذي يصارع هذا الموسم أيضاً على صدارة الدوري مع مانشستر سيتي، ينوي بلوغ نصف نهائي دوري الأبطال للمرة الثانية تواليا والـ11 في تاريخه المتوج بخمسة ألقاب، آخرها كان عام 2005 في نهائي إسطنبول الشهير حين حول تخلفه أمام ميلان الإيطالي صفر-3 في الشوط الأول إلى تعادل 3-3 في الوقت الأصلي قبل أن يتوج بطلا بركلات الترجيح.

وحسم فريق المدرب الألماني يورغن كلوب لقاء الذهاب بهدفين نظيفين، وهو يخوض مباراة الأربعاء بذكريات الموسم الماضي حين اكتسح بورتو 5-صفر على الملعب ذاته في ذهاب ثمن النهائي بفضل ثلاثية للسنغالي ساديو مانيه، قبل التعادل إيابا في "أنفيلد" دون أهداف.

وبعد مباراة الذهاب ضد بطل 1987 و2004، شدد كلوب بأن على فريقه "القتال مرة أخرى" حين يحل ضيفا على ملعب "دراغاو"، مضيفا "نحن سعداء، إنها مباراة الذهاب وستكون هناك مواجهة قوية في الإياب. سجلنا هدفين وسيطرنا على الكرة معظم الوقت".

ويخوض الـ"ريدز" لقاء الأربعاء بمعنويات مرتفعة جدا بعدما فك الأحد عقدته أمام ضيفه تشيلسي وحقق فوزه الأول في ملعبه "أنفيلد" على النادي اللندني منذ ايار/مايو 2012، وجاء بنتيجة 2-صفر في المرحلة 34 من الدوري المحلي بفضل هدفين لمانيه وصلاح الذي سجل هدفا رائعا رد عبره بأفضل طريقة على الإهانات العنصرية التي طالته من قبل بعض من جمهور فريقه السابق تشيلسي الخميس على هامش مباراة الأخير مع مضيفه سلافيا براغ التشيكي في "يوروبا ليغ".