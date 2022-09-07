ليفاندوفسكي: "من المهم الفوز بنتيجة كبيرة" من قبل beIN SPORTS September 7, 2022 23:50 1:11 دقيقة أكد المهاجم البولندي لفريق برشلونة روبرت ليفاندوفسكي على ضرورة تحقيق الانتصارات وتسجيل العديد من الأهداف في هذه الفترة من الموسم نظراً لأهميتها. مقابلات دوري أبطال أوروبا روبرت ليفاندوفسكي برشلونة -آخر الفيديوهات 1:01 دقيقة سانيه: "فخور بزملائي" 1:11 دقيقة ليفاندوفسكي: "من المهم الفوز بنتيجة كبيرة" 1:25 دقيقة غريزمان يتحدّث عن الهدف الذي سجله في شباك بورتو 3:53 دقيقة ريشارليسون يقود توتنهام للفوز على مارسيليا 4:50 دقيقة غريزمان يقود أتليتيكو مدريد لفوز مثير على بورتو 5:41 دقيقة برشلونة يدك شباك فيكتوريا بلزن بخماسية 4:22 دقيقة بايرن ميونيخ يحسم مواجهة القمة أمام إنتر 5:35 دقيقة ليفربول يستهل مشواره بسقوط مدوٍّ في نابولي 0:36 دقيقة نادي الهلال السعودي يصل إلى العاصمة القطرية 0:36 دقيقة الريان يتلقى الخسارة الخامسة