لويزاو يشيد بأياكس خصم بنفيكا في ثمن نهائي الأبطال من قبل beIN SPORTS December 14, 2021 12:50 0:36 دقيقة أشاد لويزاو سفير بنفيكا بخصمه في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أياكس، مؤكداً أن المواجهة ستكون صعبة بالنظرِ للمستوى الذي ظهر به الفريق الهولندي في دور المجموعات. مقابلات دوري أبطال أوروبا بنفيكا -آخر الفيديوهات 0:36 دقيقة لويزاو يشيد بأياكس خصم بنفيكا في ثمن نهائي الأبطال 0:50 دقيقة بوتراغينيو يصف ما حدث في القرعة بـ"الفوضى" 0:57 دقيقة غوارديولا عن إعادة القرعة: الأخطاء واردة 0:19 دقيقة سيفاس سبور يقتنص فوزاً ثميناً من غلطة سراي 1:49 دقيقة المنتخب الجزائري يطمح إلى التتويج بكأس العرب 0:46 دقيقة تفاقم الإصابات بفيروس كورونا في الدوري الإنكليزي 0:39 دقيقة آيندهوفن يرتقي إلى صدارة الدوري الهولندي 1:53 دقيقة فينغر يُشيد بالمستوى الفني لبطولة كأس العرب 3:09 دقيقة كأس العرب تثبت استعداد قطر الكامل لتنظيم المونديال 0:34 دقيقة مانشستر يونايتد يقرر إغلاق مقره التدريبي