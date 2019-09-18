سجل لوكوموتيف موسكو انطلاقة رائعة في دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا بتغلبه على مستضيفه باير ليفركوزن بهدفين مقابل هدف في إطار الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة.

أقيمت المباراة على ملعب "باي أرينا" الأربعاء، وتقدم غريغورز كريشوياك للفريق الروسي في الدقيقة 16 قبل أن يتعادل بينيدايكت هوفيديس مدافع لوكوموتيف بالخطأ في مرماه.

وفي الدقيقة 37 أحرز ديمتري بارينوف هدف الفوز للوكوموتيف.

بذلك حل الفريق الروسي في صدارة المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط تاركاً المركز الثاني لأتلتيكو مدريد ويوفنتوس اللذان تعادلا (2-2) ضمن الجولة الأولى أيضاً بينما جاء ليفركوزن في المركز الأخير بدون نقاط.



