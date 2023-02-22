لوكاكو يعبّر عن سعادته بإحرازه هدف الفوز على بورتو من قبل beIN SPORTS February 22, 2023 23:22 1:27 دقيقة عبّر روميلو لوكاكو مهاجم إنتر عن سعادته بهدف الفوز الذي أحرزه في شباك بورتو في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا مضيفاً أنه كان يتمنى أن يسجلوا هدفاً ثانياً من أجل تأمين النتيجة قبل لقاء الإياب. مقابلات روميلو لوكاكو بورتو البرتغالي إنتر دوري أبطال أوروبا -آخر الفيديوهات 1:11 دقيقة ماذا قال محرز بعد تعادل مانشستر سيتي مع لايبتسيغ؟ 1:27 دقيقة لوكاكو يعبّر عن سعادته بإحرازه هدف الفوز على بورتو 4:01 دقيقة التعادل يحسم مواجهة لايبتسيغ ومانشستر سيتي 4:23 دقيقة إنتر يكسب الأسبقية أمام بورتو بهدف لوكاكو 1:12 دقيقة المنتخب السنغالي يعبر إلى ربع النهائي 6:29 دقيقة موراي يُقصي زفيريف ويبلغ ربع النهائي 3:12 دقيقة الاتحاد السوداني يتفق مع بادو الزاكي مدربا للمنتخب 1:55 دقيقة دجوكوفيتش يؤكد أن نادال ما زال منافسه الأول 1:24 دقيقة سامورا تحطّ الرحال في نيوزيلندا 5:21 دقيقة روبليف يبلغ ربع نهائي بطولة قطر إكسون موبيل