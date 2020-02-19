لوريس يشيد بأداء لايبزيغ من قبل beIN SPORTS February 19, 2020 23:38 1:20 دقيقة أشاد الحارس الدولي الفرنسي هوغو لوريس، لاعب توتنهام، بأداء فريق لايبزيغ متحدثاً عن أداءه الرائع في المباراة. -آخر الفيديوهات 1:20 دقيقة لوريس يشيد بأداء لايبزيغ 0:59 دقيقة مورينيو: "إنه موقف صعب" 3:11 دقيقة لايبزيغ يعود من لندن بفوز ثمين أمام توتنهام 2:44 دقيقة مانشستر سيتي يتجاوز وست هام بثنائية 4:04 دقيقة أتالانتا يرتدي ثوب الكبار في سان سيرو 11:20 دقيقة موجز الأخبار 0:47 دقيقة ميسي مستغرب مما يحصل في برشلونة ! 0:26 دقيقة آرسنال يفتقد خدمات أوزيل أمام أولمبياكوس 0:36 دقيقة التونسية جابر تودع بعد صراع مع هاليب 0:44 دقيقة إدارة "سيتي": مزاعم يويفا غير صحيحة