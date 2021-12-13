وأوضح مراسل قنواتنا جمال الجبالي أن اعتراض ريال مدريد جاء بسبب عدم وجود ذنب للفريق الملكي بالخطأ التقني الحاصل خاصة وأنّ القرعة أسفرت عن التقاء ريال مدريد بمنافسه بنفيكا البرتغالي قبل حدوث الخطأ المذكور.

وحدث خطأ تقني غريب خلال سحب القرعة حين أسفرت عملية السحب عن مواجهة بين فياريال ومانشستر يونايتد وهو أمر مستحيل قانوناً لوقوعهما في مجموعة واحدة بدور المجموعات، قبل أن تتم إعادة عملية السحب والاعتذار من الحضور.

وجاء في بيان يويفا: "مشكلة تقنية أدت إلى الخطأ في قرعة ثمن نهائي دوري الأبطال".

وحين سحب خصم أتلتيكو مدريد لم تكن كرة مانشستر يونايتد ضمن الوعاء الذي يضم خصوم الفريق الإسباني المحتملين.

وكانت مصادرنا قد أكدت أنّ الاتحاد الأوروبي وافق على إعادة قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بسبب الخطأ في السحب، على أن تتم الإعادة اليوم في الساعة الخامسة بتوقيت مكة المكرمة.

وتقدم كل من أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد بشكوى للاتحاد الأوروبي.