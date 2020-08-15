لقطة طريفة بين غارسيا وكورنيه! من قبل beIN SPORTS August 16, 2020 00:18 2:14 دقيقة شاهد اللقطة الطريفة التي جمعت المدرب رودي غارسيا، أثناء الادلاء بتصريح صحفي، ولاعبه الإيفواري ماكسويل كورنيه. مقابلات أولمبيك ليون رودي غارسيا دوري أبطال أوروبا ليون -آخر الفيديوهات 1:39 دقيقة هل الأرجنتيني بوكيتينو مرشح لتدريب برشلونة؟ 2:14 دقيقة لقطة طريفة بين غارسيا وكورنيه! 3:03 دقيقة غوارديولا: "فرصة ستيرلينغ تلخص كل شيء" 1:30 دقيقة دي بروين يشرح أسباب الهزيمة أمام ليون 1:27 دقيقة ديمبيلي يكشف عن حديثه مع غارسيا قبل الثنائية 5:02 دقيقة ليون يقصي مانشستر سيتي ويواصل مغامرته 0:44 دقيقة مونشنغلادباخ يفوز ودياً على دويسبورغ 1:06 دقيقة دورة براغ: هاليب إلى النهائي لملاقاة مرتنز 1:12 دقيقة أرسنال ينفصل عن مدير الكرة سانليهي 0:43 دقيقة صافرات الاستهجان تجتاح لاعبي برشلونة