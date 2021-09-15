لقطة اليوم: شاهد إنسانية كريستيانو رونالدو من قبل beIN SPORTS September 15, 2021 10:13 1:12 دقيقة خلال فترة الإحماء التي سبقت مباراة يونغ بويز ومانشستر يونايتد في دوري الأبطال، وجه كريستيانو رونالدو تسديدة قوية أخطأت المرمى وأصابت رجل أمن ما استدعى تدخل رجال الإسعاف للاطمئنان على رجل الأمن ومعهم "الدون" الذي تأكد من سلامته. تقارير إخبارية دوري أبطال أوروبا مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو -آخر الفيديوهات 3:47 دقيقة مواجهة كلاسيكية بين ليفربول وميلان 3:18 دقيقة أتلتيكو في مواجهة محفوفة بالمخاطر أمام بورتو 2:56 دقيقة قمّة من العيار الثقيل بين إنتر وريال مدريد 2:34 دقيقة الـ"سيتي" من أجل تكرار خوض تجربة النهائي 3:40 دقيقة مواجهة مرتقبة بين كلوب بروج وباريس سان جيرمان 3:13 دقيقة بوروسيا دورتموند ضيفاً ثقيلاً على بشيكتاش 1:27 دقيقة واتكينز كان واثقاً من تحقيق النجاح مع أستون فيلا 1:00 دقيقة عدنان درجال في تصريح حصري لـ beIN SPORTS 0:44 دقيقة المنتخب التونسي بطلاً لإفريقيا في كرة الطائرة 1:12 دقيقة لقطة اليوم: شاهد إنسانية كريستيانو رونالدو