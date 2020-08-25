لقطات خالدة من ربع النهائي حتى تتويج بايرن من قبل beIN SPORTS August 25, 2020 15:48 1:03 دقيقة عرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مقطع فيديو، يروي قصة البطولة منذ ربع النهائي وحتى تتويج بايرن ميونيخ.. نتابعه في هذه الصور. تقارير إخبارية دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان بايرن ميونيخ -آخر الفيديوهات 3:58 دقيقة ليفربول يتعادل ودياً مع سالزبورغ 0:36 دقيقة تقارير- كومان يؤكد لبوسكتيس رغبته بالاعتماد عليه 1:03 دقيقة لقطات خالدة من ربع النهائي حتى تتويج بايرن 0:42 دقيقة جابر تقصي حاملة لقب سينسيناتي 0:55 دقيقة أوستابينكو تعلن انسحابها من بطولة أميركا المفتوحة 0:35 دقيقة سيرينا تعبر بصعوبة في بطولة سينسيناتي 0:55 دقيقة دجوكوفيتش يعبر وتييم وزفيريف يودعان 1:00 دقيقة NBA: ليكرز يضرب بورتلاند بقوة في "يوم كوبي" 0:31 دقيقة اكتشاف ثلاث إصابات بفيروس كورونا في الوداد 0:32 دقيقة لاعبو ميلان يستعدون لاستئناف التدريبات