وسجل اللاعب تيمو فيرنر هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 58.

وبات فيرنر أول لاعب يسجل أول أهدافه السبعة في دوري أبطال أوروبا خارج الديار.

وتأثر توتنهام بغياب مهاجمه الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين بسبب كسر في الذراع، سيضطره للخضوع لعملية جراحية والابتعاد عن الملاعب لفترة طويلة حيث اعتبر مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو أن موسمه انتهى. وشكل غيابه ضربة قاسية للفريق اللندني، اذ تزامن مع تواصل غياب المهاجم هاري كاين ولاعب الوسط الفرنسي موسى سيسوكو منذ أسابيع، والمتوقع أن يستمر حتى نيسان/أبريل.

وبعد تقديمه لأداء رائع، نال الحارس هوغو لوريس جائزة أفضل لاعب في المباراة.



توتنهام - لايبزيغ : التفاصيل والأحداث

نهاية المباراة بفوز لايبزيغ على توتنهام 1-صفر

89: رأسية مورا فوق الخشبات الثلاث

73: القائم والحارس المجري غولاتشي يبعدان كرة لو سيلسو من ضربة ثابتة

62: لوريس يواصل الذود عن شباكه بتميز كبير بعد صده لكرة تشيك التي كانت في طريقها للمرمى

61: تصويبة الأرجنتيني لو سيلسو أمسكها حارس الفريق الألماني بصعوبة

58: فيرنر ينفذ ركلة الجزاء بنجاح (1-صفر)

56: ركلة جزاء لفريق لايبزيغ الألماني بعد عرقلة اللاعب كونراد لايمر في المنطقة المحرمة

48: الحارس المجري بيتر غولاتشي ينقذ شباكه من محاولة البرازيلي لوكاس مورا

عودة المباراة في شوطها الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

36: الفرنسي لوريس ينقذ شباكه من محاولة خطيرة للمهاجم فيرنر.

33: سيطرة ألمانية على الفترة الأولى من المباراة (63% نسبة امتلاك الكرة)

17: رأسية التشيكي تشيك، لايبزيغ، مرت قريبة من مرمى الحارس الفرنسي لوريس

المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو هو رابع مدرب يخوض 150 مباراة في دوري الأبطال بعد "السير" أليكس فيرغسون والإيطالي كارلو أنشيلوتي والفرنسي أرسيين فينغر.

يوليان ناغلسمان، هو أصغر مدرب يشرف على المقاليد الفنية لفريق يصل للمراحل الاقصائية في دوري الأبطال (32 عاماً و211 يوماً). الفرنسي هوغو لوريس(33 عاماً)، حارس توتنهام، أكبر من مدرب لايبزيغ.

01: بداية نارية مجنونة للفريق الألماني بقيادة المهاجم تيمو فيرنر.

بداية مواجهة ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

التشكيلة الأساسية للفريقين:

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