واصل فريق لايبزيغ الألماني مغامرته الرائعة وصعد إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عقب تغلبه على أتلتيكو مدريد الإسباني بهدفين مقابل هدف الخميس في إطار الدور ربع النهائي.

سجل أهداف لايبزيغ كل من داني أولمو في الدقيقة 51 وتايلر أدامس في الدقيقة 88 فيما أحرز جواو فيليكس هدف أتليتكو الوحيد في الدقيقة 71 من ركلة جزاء.

بذلك سيواجه لايبزيغ باريس سان جيرمان الفرنسي في الدور نصف النهائي في مباراة مرتقبة ستقام في الثامن عشر من الشهر الحالي.

لايبزيغ - أتلتيكو مدريد - التغطية الخاصة

الدقيقة 88 - لايبزيغ يصعق أتلتيكو بهدف قاتل ومباغت، الفريق الألماني حديث العهد بالمسابقات الأوروبية على أعتاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، بعد أن سجل الهدف الثاني عن طريق تايلر ادامس لاعب الوسط الذي استغل أرضية رائعة من الظهير أنجلينو وأطلق تسديدة صاروخية سكنت شباك الفريق الإسباني والمثير أن هذا هو الهدف الأول على الإطلاق لآدامس مع لايبزيغ في 28 مواجهة خاضها إلى الآن.

الدقيقة 85 - الأداء الهجومي للاعبي الفريقين ازداد مع اقتراب المباراة من نهايتها بغية إحراز هدف الحسم إلا أن ثبات وقوة الأداء الدفاعي من الجانبين هي التي لها الكلمة العليا إلى الآن.

الدقيقة 71 - جواو فيليكس مهاجم أتلتيكو يحرز هدف التعادل لفريقه من ركلة جزاء، وجميع الخيوط تتشابك مجدداً.

الدقيقة 70 - حكم اللقاء يحتسب ركلة جزاء صحيحة لمهاجم أتلتيكو البديل جواو فيليكس بعد أن عرقله المدافع لوكاس كلوسترمان.

بإحرازه هدف التقدم أصبح ألمو بذلك مشاركاً في تسجيل أربعة أهداف في آخر خمس مباريات خاضها المهاجم الإسباني الشاب مع لايبزيغ في دوري الأبطال .. أحرز 3 وصنع هدفاً.

الدقيقة 51 - لايبزيغ يكشر عن أنيابه مع انطلاق الشوط الثاني، هجمة منظمة للفريق الألماني وصلت عند لاعب الوسط مارسيل سابيتسر الذي أرسل عرضية رائعة من الجانب الأيمن داخل منطقة الجزاء انقض عليها المهاجم داني أولمو موجهاً الكرة برأسه إلى الشباك ومعلناً أول أهداف اللقاء.

الدقيقة 46 - انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول على وقع التعادل السلبي والحسم يتأجل إلى الشوط الثاني

الدقيقة 45 + 2 - المدافع الفرنسي دايوت أوباميكانو كاد أن يضع فريقه لايبزيغ في المقدمة مع نهاية الشوط الأول عندما ارتقى لركلة ركنية وسددها برأسة قوية في المرمى إلا أن أوبلاك أمسكها باقتدار.

الدقيقة 30 - هدأت وتيرة اللعب وغابت قليلاً المحاولات على المرمى، الفريقان عمدا إلى الحذر بعد أن فشلا كلاهما في إحراز هدف مبكر.

الدقيقة 13 - أتلتيكو أخذ زمام المبادرة وتوغل من الجانب الأيسر عن طريق المدافع البرازيلي رونان لودي الذي حولها عرضية أرضية داخل منطقة جزاء لايبزيغ فسدد مباشرة كاراسكو إلا أن حارس الفريق الألماني غولاتشي تصدى للكرة بمهارة وأخرجها إلى ركلة ركنية.

الدقيقة 10 - ركلة حرة مباشرة لأتلتيكو مدريد تلعب داخل منطقة جزاء الفريق الألماني على رأس المدافع ستيفان سافيتش الذي حولة الكرة مباشرة صوب المرمى إلا أن الحارس المجري بيتر غولاتشي تصدى لها بثبات.

الدقيقة الرابعة - انطلاقة قوية للايبزيغ، الظهير الأيمن مارسيل هالستينبيرغ يسدد الكرة "على الطاير" داخل منطقة الجزاء إلا أنها تذهب فوق عارضة حارس أتلتيكو المخضرم يان أوبلاك.

الدقيقة الأولى - حكم اللقاء البولندي سيزيمون مارشينياك يعلن انطلاق المباراة التي تقام على ملعب خوسيه الفالادي في العاصمة البرتغالية لشبونة وهي ثاني مباريات ربع نهائي النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال أوروبا.