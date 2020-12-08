لايبزيغ يتأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

واستهل لايبزيغ الذي صعد إلى نصف نهائي النسخة الماضية من البطولة، المباراة بقوة وسجل هدفاً صادماً للاعبي يونايتد ومدربهم سولشار في الدقيقة الثانية عن طريق انجيلينو ثم أضاف أمادو هايدارا الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 13 وفي الدقيقة 69 تمكن جاستن كلويفرت من إحراز الهدف الثالث قبل أن ينتفض يونايتد ويسجل هدفين في ثلاث دقائق، عن طريق برونو فرنانديش في الدقيقة 80 من ركلة جزاء وبول بوغبا في الدقيقة 83.

ورفع لايبزيغ رصيده إلى 12 نقطة وبات ضامناً لتأهله إلى الدور القادم من البطولة منتظراً استكمال مواجهة باريس سان جيرمان وإسطنبول باشاكشهير التي ستستكمل غداً لتحديد ترتيبه في المجموعة.

وبعدما أن كان يونايتد يتصدر المجموعة قبل هذه المرحلة، وضعته خسارته في المركز الثالث برصيد تسع نقاط، وحتى في حال خسارة سان جيرمان الذي يعادله بعدد النقاط ويتفوق عليه في المواجهتين المباشرتين (فاز يونايتد ذهابا في باريس 2-1، وخسر على أرضه 1-3)، فإن البطاقة الثانية ستؤول للفريق الفرنسي ثاني الترتيب.

وسينال يونايتد جائزة ترضية بالانتقال إلى دور الـ32 للدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).

افتتح لايبزيغ سريعا التسجيل بعد تمريرة عرضية من النمساوي مارسيل سابيتيزر إلى المدافع أنخيلينو في ظهر المدافعين فسددها تحت أنظار الحارس الإسباني دافيد دي خيا في الدقيقة الثانية.

ولم يمنح أنخلينو الضيوف الوقت الكافي لالتقاط أنفاسهم فمرر كرة حاسمة لزميله في خط الدفاع هايدارا الذي باغت دي خيا بتسديدة "على الطاير" في الزاوية البعيدة في الدقيقة 13.

وكاد أنخلينو أن يرفع النتيجة إلى 3-صفر، لكن تسديدته مرت بمحاذاة المرمى في الدقيقة 17.

وهز الفرنسي إبراهيما كوناتي شباك يونايتد بكرة رأسية (29)، لكن العودة لحكم الفيديو المساعد أكدت وجود تسلل.

وحرمت العارضة يونايتد من تقليص الفارق بعدما تصدت لتسديدة فرنانديش في الدقيقة 66.

وصعب البديل كلويفرت مهمة الفريق الإنكليزي بالهدف الثالث بعد خطأ في التغطية من دي خيا استغله نجل النجم السابق لبرشلونة الإسباني وميلان الإيطالي باتريك كلويفرت بتسديدة خادعة في الدقيقة 69.

وقلص فرنانديش النتيجة من ركلة جزاء في الدقيقة 80، قبل أن يعيد بوغبا الأمل للشياطين الحمر بتسديدة رأسية في الدقيقة 82، لكن ذلك لم يكن كافيا لكي يجنب فريقه توديع المسابقة.

