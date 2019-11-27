حسم فريق لايبزيغ الألماني تأهله إلى الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد تعادله الأربعاء 2-2 مع ضيفه بنفيكا البرتغالي، في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة السابعة، التي شهدت خسارة ليون الفرنسي أمام مضيفه زينيت سان بطرسبرغ الروسي صفر-2.

ونجح الفريق الألماني بالعودة إلى أجواء المباراة بعد تأخره بهدفين، حتى الدقيقة الأخيرة عبر ثنائية بيتزي (20) والبرازيلي كارلوس فينيسيوس (59)، ليسجل هدفين في الدقيقتين 90 من ركلة جزاء و90+6 عن طريق السويدي إميل فورسبيرغ.

ورفع لايبزيغ رصيده الى 10 نقاط مقابل 7 لكل من زينيت وليون و4 لبنفيكا.

