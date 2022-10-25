وسجل للفائز جوسكو جفارديول 13، كريستوفر نكونكو 18، تيمو فيرنر 81، فيما وقع على هدفي الفريق الملكي الهداف البرازيلي فينيسيوس جونيور 44. ومواطنه رودريغو من ركلة جزاء.

وصار في رصيد لايبتسيش 9 نقاط في المركز الثاني خلف ريال مدريد المتصدر 10 نقاط والذي ضمن عبوره سابقاً.

وفي المرتبة الثالثة يأتي شاختار دونيتسك الأوكراني الذي تعادل مع سلتيك (الرابع بنقطتين) 1-1 في إطار المرحلة عينها.

وسيكفي لايبزيغ التعادل في الجولة الأخيرة ضد شاختار للتأهل، علمًا أنه في حال خسارته وتساويهما في النقاط، ستكون البطاقة من نصيب الفريق الاوكراني بفضل المواجهتين المباشرتين بعد أن فاز شاختار 4-1 في ألمانيا في الجولة الأولى.

الهزيمة الأولى لريال مدريد في جميع المسابقات هذا الموسم

وخاض ريال مدريد المباراة بغياب هدافه الفرنسي كريم بنزيمة ًالذي يعاني من إصابة في الفخذ الأيسر حرمت المتوج مؤخرا بالكرة الذهبية من المشاركة في الفوز على إشبيلية 3-1 في الدوري المحلي، والأوروغوياني فيديريكو فالفيردي الذي تعرض "لضربة في الفخذ" خلال اللقاء مع النادي الأندلسي، وصانع الألعاب الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش، وذلك بعدما أعلن النادي الملكي عن سحب اسمه من تشكيلة المباراة من دون تحديد السبب.