وبادر الفرنسي كريستوفر نكونكو بافتتاح النتيجة لمصلحة أصحاب الأرض في الدقيقة 27.

إلاّ أنّ البرتغالي جوتا تمكّن من معادلة الكفّة للضيوف في الدقيقة 47.

وعاد البرتغالي الآخر أندريه سيلفا ليمنح الفريق الألماني نقاط الفوز بتوقيعه لهدفين حاسمين (64 و77).

وبذلك حقق لايبتسيش انتصاره الأول مقابل هزيمتين أمام كل من شاختار دونيتسك الأوكراني (1-4) وريال مدريد الإسباني (0-2) ليصبح ثالثًا برصيد 3 نقاط.

في المقابل تذيّل سلتيك ترتيب المجموعة بنقطة يتيمة من تعادل مع شاختار دونيتسك 1-1 في المرحلة الثانية بعد أن خسر على أرضه أمام ريال مدريد بثلاثية نظيفة في المرحلة الافتتاحية.