لامبارد يعترف بأحقيّة بايرن ميونيخ بالفوز February 26, 2020 08:00 0:28 دقيقة اعترف فرانك لامبارد مدرّب تشيلسي بأحقيّة بايرن ميونيخ بالفوز أمام "البلوز". مقابلات -آخر الفيديوهات 0:30 دقيقة مباراة يوفنتوس وليون - البث المباشر 0:30 دقيقة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي - التغطية الخاصة 1:03 دقيقة ماريا شارابوفا تعلن اعتزالها التنس 0:49 دقيقة مانشستر سيتي يطعن رسمياً على عقوبته الأوروبية 11:22 دقيقة موجز الأخبار 0:30 دقيقة أنس جابر .. بهذه الطريقة سأفوز على بليسكوفا 1:16 دقيقة بداية قوية لنادال في بطولة أكابولكو المكسيكية 1:40 دقيقة ليبرون يتفوّق على زايون وباكس يحقق الفوز الـ50 0:32 دقيقة سانشيز: "مهمة المدربين ستكون أسهل في مونديال 2022" 0:59 دقيقة إمكانية إلغاء أولمبياد طوكيو بسبب فيروس كورونا !