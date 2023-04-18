لامبارد: "عليك أن تترجم كل الفرص إلى أهداف" من قبل beIN SPORTS April 18, 2023 23:45 2:12 دقيقة أكد فرانك لامبارد، مدرب تشلسي، بأن الفريق الذي يلعب في مسابقة دوري الأبطال عليه أن يترجم كل الفرص إلى أهداف حتى يتمكن من العودة في النتيجة ثم العبور إلى الدور القادم. مقابلات دوري أبطال أوروبا تشلسي فرانك لامبارد -آخر الفيديوهات 2:12 دقيقة لامبارد: "عليك أن تترجم كل الفرص إلى أهداف" 2:41 دقيقة بيولي يتحدث عن طموح ميلان في دوري الأبطال 2:52 دقيقة أنشيلوتي: "كان الشوط الأول صعباً" 4:53 دقيقة ميلان يتعادل مع نابولي ويعبر إلى نصف النهائي 4:00 دقيقة ريال مدريد يطيح بتشلسي ويبلغ المربع الذهبي 0:35 دقيقة رود يبلغ ثمن نهائي بطولة برشلونة المفتوحة للتنس 0:39 دقيقة ليساندرو مارتينيز يخضع لجراحة ناجحة 3:01 دقيقة أليكساندر أرنولد يصل إلى تمريرته الحاسمة الـ50 0:52 دقيقة مانشستر سيتي يتقدم بطلب لرفع سعة ملعبه 0:46 دقيقة اختيار جاكسون لاعب ممفيس أفضل مدافع في الدوري