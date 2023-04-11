وأضاف كيميتش أن في هذا المستوى المتقدم من المنافسة وأمام فريق مثل مانشستر سيتي لا يجب أن يتم ارتكاب هذا الكم من الأخطاء.
وأنهى لاعب بايرن ميونيخ حديثه قائلاً: "لم نكن سيئين خلال الـ65 دقيقة الأولى من المباراة ولكن هذا هو عالم كرة القدم".
وأضاف كيميتش أن في هذا المستوى المتقدم من المنافسة وأمام فريق مثل مانشستر سيتي لا يجب أن يتم ارتكاب هذا الكم من الأخطاء.
وأنهى لاعب بايرن ميونيخ حديثه قائلاً: "لم نكن سيئين خلال الـ65 دقيقة الأولى من المباراة ولكن هذا هو عالم كرة القدم".
أقوى المنافسات ، beIN SPORTSاشترك