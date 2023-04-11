وأضاف كيميتش أن في هذا المستوى المتقدم من المنافسة وأمام فريق مثل مانشستر سيتي لا يجب أن يتم ارتكاب هذا الكم من الأخطاء.

وأنهى لاعب بايرن ميونيخ حديثه قائلاً: "لم نكن سيئين خلال الـ65 دقيقة الأولى من المباراة ولكن هذا هو عالم كرة القدم".

