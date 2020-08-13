كيف كانت تغطيتنا؟ من قبل beIN SPORTS August 14, 2020 00:11 2:09 دقيقة أبرز لقطات ليلة مواجهة لايبزيغ وأتلتيكو مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. دوري أبطال أوروبا أتلتيكو مدريد لايبزيغ -آخر الفيديوهات 0:30 دقيقة مباراة برشلونة وبايرن ميونيخ – التغطية الخاصة 2:09 دقيقة كيف كانت تغطيتنا؟ 2:18 دقيقة ناغلسمان يوضح أسباب تفوق لايبزيغ على أتلتيكو مدريد 0:57 دقيقة برشلونة لم يتلقَّ أي عرض من طرف رونالدو 1:18 دقيقة فليك يؤكد جاهزية لاعبيه لمباراة برشلونة 3:30 دقيقة لايبزيغ يصنع التاريخ ويتأهل إلى نصف النهائي 1:37 دقيقة ماجر أسطورة خالدة في تاريخ دوري الأبطال 0:42 دقيقة بعثة فريق برشلونة تصل إلى لشبونة 9:09 دقيقة سيتيين: ستكون مباراة متكافئة للغاية 0:29 دقيقة إيكامبي: "لا مجال لارتكاب الأخطاء"