ونشرت"آس" تحليلاً لتفكير الفرنسي زين الدين زيدان قبل المباراة المفصلية هذا الموسم، حيث أكد أنه يعتمد على المفاجآت في التشكيلات الأساسية.

الصحيفة قالت أنه في أول مباراة كبيرة أمام باريس سان جيرمان في بارك دي برانس، فاجأ المدرب الجميع بتشكيلة هجومية خالصة بثلاثي في الهجوم: هازار وبنزيمة وغاريث بيل، يتبعهم بثلاثي ارتكاز قوامه كروس وكاسيميرو وخاميس. حينها التجربة لم تكن ناجحة وتلقى الريال ثلاثة أهداف، إلا أن المدرب أعاد التجربة بملعب سانتشيث بيثخوان وفاز.

وتقول "آس" إنه لا مجال للتجارب ولا للمداورة أمام السيتي الجمعة المقبل، اذ أنها من المحتمل أن تكون آخر مباراة للفريق هذا الموسم، فما هو مؤكد أن المدرب سيعتمد على تشكيلة أساسية للمواجهة الحاسمة بحضور كازيميرو وكروس ومودريتش، كما آزار الذي بات جاهزا ومعه صاحب الواحد وعشرين هدفا هذا الموسم بنزيمة.

