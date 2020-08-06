كيف سيكون ظهور الأندية الفرنسية على الصعيد الأوروبي؟ من قبل beIN SPORTS August 6, 2020 12:40 2:11 دقيقة التوقّـف الذي شَهدته الكرة الفرنسيّة الذي دام أكثرَ من أربعةِ أشهر، يرشّح بعض المتابعين للشّأن الكرويّ أن يَكون عائقـاً إضافيّـاً بالنّسبة لأولمبيك ليون وباريس سان جيرمان، في المنافسة الأوروبيّـة. تقارير إخبارية أولمبيك ليون دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان -آخر الفيديوهات 2:19 دقيقة الأندية المصرية تواصل استعداداتها 2:34 دقيقة فاينورد يفتح تدريباته أمام جماهيره 2:11 دقيقة كيف سيكون ظهور الأندية الفرنسية أوروبياً؟ 2:11 دقيقة ألمانيا مرشحة لتحقيق مكاسب كبيرة 1:56 دقيقة مواجهة واعدة بين ليفركوزن وغلاسكو 1:23 دقيقة هل سينجح روما في الإطاحة بالفريق الأندلسي؟ 2:36 دقيقة إشبيلية يسعى لاسترجاع أمجاده في الدوري الأوروبي 0:44 دقيقة انتر ميلان يضم رسمياً أليكسيس من مانشستر يونايتد سانتوس البرازيلي يقيل المدرب فيريرا 2:02 دقيقة كريس بول يقود ثاندر للفوز على ليكرز