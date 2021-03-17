موعد البث المباشر لمباراة تشيلسي وأتلتيكو مدريد

البث المباشر لمباراة تشيلسي وأتلتيكو مدريد اليوم الأربعاء 17 مارس انطلاقاً من الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة تشيلسي وأتلتيكو مدريد ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS 1 PREMIUM

مشاهدة مباراة تشيلسي وأتلتيكو مدريد في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT.

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