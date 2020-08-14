#دوري_أبطال_أوروبا⚽⁣

⁣

قمة من العيار الثقيل🔥 تجمع البافاري 🇩🇪 مع برشلونة 🇪🇸.

هل سيكرر البايرن فوزه كما في 2013 أم لميسي رأي اخر؟⁣



اشترك الآن ولا تفوت المتعة والإثارة 😍👇 ⁣⁣

⁣

🔗 https://t.co/XVTWo3OZYF ⁣⁣

⁣

📱 https://t.co/alkogGLi5u⁣⁣

⁣⁣

#beINUCL #UCL pic.twitter.com/DjdTt0tRFk