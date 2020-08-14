موعد مباراة برشلونة وبايرن ميونيخ
البث المباشر لمباراة برشلونة وبايرن ميونيخ اليوم الجمعة 14 آب/أغسطس انطلاقاً من الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.
مباراة برشلونة وبايرن ميونيخ ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 1.
مشاهدة مباراة برشلونة وبايرن ميونيخ في بث مباشر عبر الانترنت
كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT.
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