كونتي يؤكد على أهمية تخطي عقبة ميلان من قبل beIN SPORTS March 7, 2023 20:07 0:56 دقيقة أكد أنطونيو كونتي مدرب توتنهام على أهمية تحقيق الفوز على ميلان والتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. ءجاء ذلك في المؤتمر الصحفي الأول للمدرب الإيطالي بعد شفائه من العمل الجراحي الذي أجراه مؤخراً. تقارير إخبارية توتنهام هوتسبير دوري أبطال أوروبا أنطونيو كونتي -آخر الفيديوهات 0:25 دقيقة المنتخب الإماراتي يتوج بكأس العرب للبادل 1:56 دقيقة فيراتي: عودة مبابي ستكون عاملاً مساعداً أمام بايرن 0:56 دقيقة كونتي يؤكد على أهمية تخطي عقبة ميلان 1:17 دقيقة الرجاء يتألق خارج ملعبه ويصعد إلى ربع النهائي 0:33 دقيقة السيلية إلى ربع نهائي كأس أمير دولة قطر 2:27 دقيقة فوز ثمين للهلال السوداني على القطن الكاميروني 1:17 دقيقة beIN SPORTS تحتفي بيوم المرأة العالمي 2023 1:37 دقيقة جائزة مرموقة من نصيب النيجيري فيكتور أوسيمين 0:38 دقيقة مواجهة لاتسيو وآلكمار محطّ الأنظار 2:34 دقيقة الرجاء يبحث عن مواصلة نتائجه الإيجابية