كومان يرفض تأكيد مشاركة بيكيه أمام باريس سان جيرمان من قبل beIN SPORTS February 15, 2021 20:09 0:25 دقيقة رفض الهولندي رونالد كومان مدرب برشلونة تأكيد مشاركة مدافعه جيرارد بيكيه أمام باريس سان جيرمان مشيرا إلى أنه سينتظر حتى صباح الثلاثاء ليقرر في أمر ضمه إلى اللائحة من عدمه. مقابلات دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان برشلونة رونالد كومان -آخر الفيديوهات 0:54 دقيقة ناغلسمان: "ليفربول لن يكون منافساً سهلاً" 0:25 دقيقة كومان يرفض تأكيد مشاركة بيكيه أمام سان جيرمان 0:44 دقيقة بوتشيتينو: "مواجهة برشلونة استثنائية" 0:39 دقيقة برشلونة ينهي تحضيراته لمواجهة باريس سان جيرمان 15:07 دقيقة المؤتمر الصحفي لسان جيرمان قبل مواجهة برشلونة 0:30 دقيقة لعنة الإصابات تلاحق كارفاخال 0:50 دقيقة روزه من مونشنغلادباخ إلى دورتموند نهاية الموسم 8:29 دقيقة كلوب: الأمور طبيعية داخل الفريق رغم تراجع النتائج 0:41 دقيقة إيقاف الأنشطة الرياضية في العراق بسبب فيروس كورونا 0:27 دقيقة بوتشيتينو يعلن قائمة سان جيرمان لمواجهة برشلونة