كومان يتحدّث عن تألقه بعد الإصابة من قبل beIN SPORTS August 24, 2020 01:10 1:00 دقيقة تحدّث الفرنسي كينغسلي كومان عن تألقه بعد العودة من الإصابة وتسجيله لهدف احراز بايرن ميونيخ لقب دوري أبطال أوروبا. مقابلات دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان بايرن ميونيخ كينغسلي كومان -آخر الفيديوهات 2:53 دقيقة فينغر: " باريس سان جيرمان كان قريباً من التتويج" 1:00 دقيقة كومان يتحدّث عن تألقه بعد الإصابة 2:01 دقيقة دوساييه: "خبرة بايرن ميونيخ أحدثت الفارق" 1:37 دقيقة ديفيز: "إنها لحظات حلمت بها منذ طفولتي" 2:21 دقيقة الخليفي: "أنا فخور بكل لاعبي باريس سان جيرمان" 3:50 دقيقة أبو تريكة: "ميلاد مدرب جديد صاحب فلسفة واضحة" 0:45 دقيقة مراسم تتويج بايرن ميونيخ بلقب دوري أبطال أوروبا 3:45 دقيقة طارق ذياب: "جماعية بايرن ميونيخ صنعت الفارق" 1:49 دقيقة الجلاهمة: "فليك غيّر وجه بايرن ميونيخ" 3:39 دقيقة بايرن ميونيخ يتوج بدوري الأبطال للمرة السادسة