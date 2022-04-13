كوكي: قدمنا كل شيء وفخورون بعملنا في الأبطال من قبل beIN SPORTS April 13, 2022 23:24 1:19 دقيقة أكد كوكي كابتن أتلتيكو مدريد أن فريقه قدم كل شيء في حملته ضمن دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم، والتي انتهت في ربع النهائي على يد مانشستر سيتي. مقابلات أتلتيكو مدريد مانشستر سيتي كوكي -آخر الفيديوهات 1:56 دقيقة كلوب يعبّر عن سعادته بتأهل ليفربول إلى نصف النهائي 4:04 دقيقة سيتي يقصي أتلتيكو ويواجه ريال في نصف النهائي 1:19 دقيقة كوكي: قدمنا كل شيء وفخورون بعملنا في الأبطال 4:53 دقيقة نشوب عراك بين لاعبي أتلتيكو وسيتي بعد المباراة 4:45 دقيقة ليفربول يتخطى بنفيكا ويبلغ نصف النهائي 0:37 دقيقة كوردا إلى الدور الثالث في مونتي كارلو 0:30 دقيقة تين هاغ على أعتاب تعيينه مدرباً جديداً لليونايتد 0:35 دقيقة "كاس" تقبل التماس أتلتيكو مدريد 1:42 دقيقة فوزي لقجع: "المرحلة المقبلة تتطلّب تذويب الخلافات" 0:41 دقيقة أوليفر كان ينفي ما يُشاع عن رحيل ليفاندوفسكي