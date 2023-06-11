كواليس نهائي دوري أبطال أوروبا: مشاهد عفوية ناطقة وأخرى تتحكم فيها مجريات المباراة من قبل beIN SPORTS June 11, 2023 11:25 2:39 دقيقة حين تكون على موعد مع نهائي سيبتسم لطرف واحد في خاتمته، لن تستطيعَ التحكم في تصرفاتك، فتارةً يَعتَرِيكَ الغضبُ ومراتٍ تَغمُرُكَ الفرحة وأحيانا يُصِيبُكَ الذهول. تقارير إخبارية دوري أبطال أوروبا مانشستر سيتي -آخر الفيديوهات 0:30 دقيقة الوداد والأهلي: التغطية الخاصة 3:07 دقيقة الأهلي المصري ينهي تحضيراته بصفوف مكتملة 2:39 دقيقة كواليس نهائي دوري أبطال أوروبا 2:34 دقيقة التركيز عنوان تدريبات الوداد قبل الموقعة الكبرى 1:01 دقيقة إنزاغي: "لم نستحق الخسارة.. هذه هي كرة القدم" 1:15 دقيقة فودين: "فوز مانشستر سيتي باللقب حلم تحقق" 0:51 دقيقة السعادة تغمر هالاند 5:43 دقيقة مراسم تتويج مانشستر سيتي بلقب دوري أبطال أوروبا 5:06 دقيقة مانشستر سيتي يظفر بلقب دوري أبطال أوروبا 1:24 دقيقة دي بروين يغادر نهائي الأبطال مصاباً